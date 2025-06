Paolo Borsellino, Meloni: "Il popolo ha il diritto di conoscere la verità"

"Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità" sulla strage di via D'Amelio e sulle stragi di mafia. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia per l'inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino, alla Camera. "Dopo il sacrificio del magistrato siciliano è partito un movimento di popolo che per la prima volta ha detto visibilmente no alla violenza, al ricatto, all'omertà a cui la mafia avrebbe voluto condannare l'Italia. E' stata la scintilla di un incendio di speranza e amore per l'Italia, il suo testimone è ancora saldo", ha aggiunto il capo del governo.