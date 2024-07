Strage di via d'Amelio, Meloni: "Combattere per una società libera dalla mafia" | Mattarella: "Si voleva piegare lo Stato, cittadini e istituzioni lo hanno impedito"

"Oggi ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D'Amelio, un giorno che ha segnato profondamente la nostra Nazione". Inizia così il messaggio del premier Giorgia Meloni nel ricordo della strage in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. "La loro eredità - sottolinea Meloni - ci spinge a rinnovare il nostro impegno nella costruzione di una società più giusta e sicura. Per noi la lotta alla mafia è una priorità assoluta, e non smetteremo mai di combattere per una società libera dalla paura e dall'oppressione mafiosa".