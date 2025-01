Francesco Lo Voi, chi è il procuratore capo di Roma che ha indagato Giorgia Meloni

Prima di indagare Giorgia Meloni e altri ministri per il caso Almasri, il magistrato Francesco Lo Voi aveva rappresentato l'accusa nel processo a carico di Matteo Salvini per il caso Open Arms. Palermitano, 68 anni, Lo Voi è procuratore capo di Roma dal dicembre 2021. In precedenza aveva ricoperto la stessa carica a Palermo e ha sempre goduto di un consenso bipartisan.