Lamorgese: "Non possiamo fermare sbarchi autonomi" - "Molti degli sbarchi sulle coste siciliane sono autonomi e noi non possiamo fermarli", ha detto Luciana Lamorgese, a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Torino. "Il contrasto dell'immigrazione via mare è molto diverso da quello via terra", ha spiegato ricordando che quest'anno il Comitato nazionale di sicurezza tradizionale di Ferragosto "lo faremo in Sicilia, una scelta giusta perché è un momento di arrivi". "Il problema dell'immigrazione è complesso, va avanti da anni e richiede interventi a livello europeo", sottolinea il ministro. "Va tutto contestualizzato. I numeri sono aumentati, certamente, ma non parlerei di invasione, siamo a più di 30mila arrivi ad agosto, ma tradizionalmente luglio e agosto sono mesi in cui i flussi sono maggiori". Poi il ministro lancia una frecciata al leader della Lega: "Salvini evidentemente non ha ben chiare quelle che sono le difficoltà che stiamo vivendo quotidianamente, ma se ci sono iniziative che non abbiamo adottato e lui ci può suggerire per bloccare gli arrivi via mare io li raccolgo volentieri".

Salvini: "Invece di vaneggiare il ministro dovrebbe fermare gli sbarchi" - Immediata la replica di Salvini: "Invece di vaneggiare di Ius Soli, visto che con la legge vigente siamo il Paese europeo che negli ultimi anni ha concesso più cittadinanze in assoluto, il ministro dell'Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia. Ci sono decine di migliaia di sbarchi organizzati dagli scafisti, senza che il Viminale muova un dito".