Due sindaci del centrodestra a nozze: la storia di Alessandro Basso e Loris Bazzo

Basso non ha mai nascosto il suo orientamento, ma ha sempre tenuto la vita privata lontana dalla politica. Ora ha scelto di parlare, e lo fa con una posizione chiara: i diritti delle persone omosessuali non sono, secondo lui, una prerogativa della sinistra. "Le stagioni cambiano. Ci sarà anche stata una stagione nella quale, a destra, si sentiva la necessità di uno scossone. Poi lo scossone è arrivato. Specialmente qui in Venezia Giulia. Il matrimonio tra me e Loris è la dimostrazione plastica di quella che è una discontinuità vera".