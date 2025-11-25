Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto"

"Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere un matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso che è stato legalmente contratto in un altro Stato membro in cui hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno". È quanto prevede una sentenza della Corte Ue sul caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse trascritto nel registro civile polacco affinché le nozze fossero riconosciute nel loro Paese.