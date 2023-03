Figli coppie gay, il Parlamento Ue condanna lo stop alle registrazioni

di Donata Rivolta

Le delegazioni di Portogallo e Paesi nordici si sono infatti schierate a favore delle famiglie arcobaleno, quella tedesca ha dato libertà di voto. Soddisfatto il sindaco di Milano Sala, che era andato a Bruxelles proprio per sollecitare un dibattito su questi temi: "Io e tanti sindaci non ci arrendiamo", annuncia, mentre il primo cittadino di Torino Lo Russo ha indetto una manifestazione per il 12 maggio.



Anche la ministra della famiglia Eugenia Roccella tira dritto e conferma la circolare che blocca le registrazioni. E ai sindaci di centrosinistra delle grandi città, che avevano chiesto un incontro, risponde così: "Non c'è nessun confronto da fare. Ci sono leggi e una precisa sentenza della Cassazione. I sindaci sanno quello che possono e non possono fare: se trascrivono gli atti di nascita dei figli delle coppie gay nati con maternità surrogata e registrati all'estero, non disobbediscono a noi ma alla magistratura. I diritti dei bambini sono tutelati dalla possibilità di adozione da parte del partner del genitore biologico". E in Commissione Giustizia ha preso il via l'iter per dichiarare la maternità surrogata reato universale, punibile anche se commesso all'estero.