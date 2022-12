Manovra, passa per errore emendamento da mezzo miliardo ma i fondi non ci sono

Nel caos notturno per l'approvazione della Manovra in Commissione bilancio alla Camera è passato per errore un emendamento del Pd che rifinanzia con 450 milioni di euro per il 2023 il fondo per la riduzione del disavanzo dei Comuni.

È una cifra importante, che non avrebbe copertura. Per questo è probabile un ritorno del testo in Commissione giovedì mattina, prima dell'approdo in Aula.