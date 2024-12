M5s, raggiunto quorum nella ripetizione del sondaggio: eliminata la figura del garante | Conte: "Movimento si rifonda"

L'esito delle votazioni conferma quello che Conte aveva auspicato. A nulla dunque sono serviti gli appelli dell'ormai ex Garante (uno dei quesiti rimesso in votazione prevedeva appunto il superamento del ruolo ricoperto fino ad ora del comico genovese) a "boicottare" il voto. A differenza delle prima consultazione, la base del Movimento è stata richiamata ad esprimersi solo sulle modifiche statutarie come appunto il ruolo del garante, quello del presidente, la modifica del simbolo. L'esito delle votazioni se è vero che consegnano ufficialmente a Conte le chiavi del M5s, forse non serviranno a sedare le polemiche con il fondatore. Difficile immaginare che Grillo resti in silenzio. Nei giorni scorsi era stato lui a decretare "la morte del M5s" così come lo aveva immaginato, per lasciare però spazio ad una non ben precisata nuova iniziativa.