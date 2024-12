Conte: "Sul simbolo M5s decide la comunità, non Grillo"

"Grillo ha ragione in un certo senso, il M5s fondato da lui è morto, ma non sono morti i principi e valori perché c'è stata una rifondazione" da parte degli "iscritti". Lo afferma il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque. "Grillo non ha capito che ha fondato una forza politica e questo Movimento appartiene alla" comunità degli scritti, che oggi lo ha rifondato e rigenerato - prosegue Conte -. Se la comunità deciderà di cambiare simbolo, lo cambieremo, ma non è una cosa nella disponibilità di Beppe Grillo come persona".