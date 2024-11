Assemblea Costituente M5s, Grillo chiede la ripetizione del voto | Conte: "Estremo tentativo di sabotaggio"

Era stato Danilo Toninelli ad anticipare che Grillo avrebbe chiesto la ripetizione del voto. "Cari movimentisti che state soffrendo nel profondo vostro animo per l'eliminazione del garante, per l'eliminazione del limite dei due mandati, non disiscrivetevi dal M5s per rabbia", aveva detto Toninelli, ex ministro del Movimento 5 stelle, esponente vicino al fondatore Beppe Grillo, commentando in un video social gli esiti della consultazione on line degli iscritti al M5s che ha cancellato, fra le altre cose, il ruolo di garante finora ricoperto da Grillo. "Ci sarà una nuova votazione - aveva promesso - che necessiterà del quorum e non è detto che venga raggiunto. E dopo ci sarà una votazione in cui il legittimo proprietario del simbolo farà valere la propria posizione e si riprenderà il simbolo. Il sogno è stato calpestato ma non è definitivamente morto".