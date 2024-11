M5s, online i quesiti per gli iscritti: tra le opzioni "eliminare il ruolo del garante" (ricoperto da Beppe Grillo)

Sulla carica ricoperta da Beppe Grillo, al punto 3 tra dodici, l'opzione A recita: "eliminare il ruolo del Garante". Nell'opzione C, "in caso di mantenimento del ruolo del garante", sono elencate diverse proposte tra cui gli iscritti potranno scegliere e che prevedono tutte una modifica del ruolo: si va dalla durata di 4 anni per la carica, fino alla trasformazione della figura in "ruolo esclusivamente onorifico". Il punto 4 resta sui poteri di Grillo e chiede: "Sei d'accordo a semplificare la procedura di modifica dello Statuto eliminando la facoltà del Garante di chiedere la ripetizione della votazione?".