Assemblea Costituente M5s, Conte annuncia il quorum valido per le votazioni sui quesiti

Tra chi protesta, c'è anche l'ex parlamentare del M5s Marco Bella. "Quale partito - ha attaccato - cancella 70mila iscritti per vincere una votazione interna? Questa non è democrazia". "Non ci ha mandato Grillo, - ha spiegato uno dei contestatori - non siamo né per lui né per Conte". Ma dal vertice del Movimento fanno sapere che "le contestazioni sono dei supporter di Grillo, ma non ci scomponiamo. In un luogo di confronto c'è chi è venuto solo per disturbare e poi andare via. Atteggiamento agli antipodi per chi si professa del M5s".