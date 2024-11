L'assemblea degli iscritti al M5s ha votato per modificare la regola dei due mandati e per eliminare il ruolo del garante. Sono passate con più del 50% dei voti tutte le opzioni di revisione della regola, tra cui appunto l'elevazione del limite a tre mandati e la deroga alla candidatura di sindaco e di presidente di Regione. Dalla costituente arriva inoltre il via libera all'eliminazione del ruolo del garante. Inoltre il voto sancisce che le alleanze del M5s devono essere condizionate a un accordo programmatico preciso.