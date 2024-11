M5s, Conte: "Rivotiamo presto e la comunità risponderà a tono a Grillo"

"Il simbolo appartiene al M5s, non è di Grillo e nemmeno di Conte. Grillo è obbligato anche contrattualmente a non contestarlo. Non può rivendicarlo perché non gli appartiene", ha proseguito Conte in un'intervista rilasciata a Rai Radio 1. Sul simbolo del M5s è uscita un'indicazione dalla nostra assemblea costituente con la semplificazione della procedura per la sua modifica. Ragionevolmente, passando dal Consiglio nazionale del Movimento potremmo anche cambiare il simbolo". Sull'argomento, ha aggiunto, "sono molto pragmatico perché se potrà servire per segnalare la novità di questo nuovo percorso, per guardare al futuro in modo rinnovato, anche il segno grafico innovato ci potrebbe aiutare".