Grillo contro Conte da un carro funebre: "M5s è stramorto, Oz non si fa trovare"

Arrivato alla guida del carro funebre, Grillo esordisce dicendosi "ottimista per le votazioni del 5 dicembre". E poi spiega: "Devo parlarvi come attuale e confermato dallo statuto garante e custode dei grandi valori M5s che sono scomparsi in questi 3 anni. Io come garante non intervenivo in nulla, i miei progetti non arrivavano al Mago di Oz perché lui non si faceva mai trovare, e i progetti sono stati tantissimi. Gliel'ho detto anche l'ultima volta, 'Fatti dare una mano, sono una cinquantina di cose', mi ha detto che ci saremmo visti una volta al mese ma poi non si è mai fatto trovare. La sfiducia costruttiva, la legge anti-zombie cioè il cambio casacca, la legge sui condomini per le assemblee a maggioranza, il '2-20-20' per aumentare l'efficienza e una sequenza di cose che non ha mai avuto risposta".