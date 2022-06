Berlusconi: "Torno in campo, tra otto mesi Forza Italia sopra il 20%"

Lo ha detto il leader del partito, Silvio Berlusconi , nel corso di un comizio a Monza in sostegno del sindaco uscente e ricandidato,. "Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò", ha aggiunto.

"Mi hanno escluso dalla vita politica con quella

condanna assurda

Strasburgo

, che presto sarà abrogata dalla Corte dei diritti dell'uomo di", ha ribadito il presidente di Forza Italia.

"Il voto in un solo giorno non aiuta"

- Domenica prossima "molti di voi saranno chiamati a votare per i ballottaggi nelle vostre città", ha sottolineato Berlusconi in un videomessaggio in vista dei ballottaggi. "Purtroppo, e nonostante la nostra ferma contrarietà, vi faranno votare in un'unica giornata, una domenica di giugno con temperature da record. Una scelta che non aiuta certamente a diminuire e a combattere l'elevato tasso di astensionismo, vera piaga del nostro sistema democratico".

"Centrosinistra unito solo per sete di potere"

- "Se sceglierete i candidati del centrodestra, sarete certi di essere governati da sindaci capaci, preparati, esperti, operosi, che conoscono bene la vostra città", ha proseguito il leader del partito azzurro. "Votare lo schieramento avversario significherebbe, invece, consegnare le vostre città a sindaci con le mani legate da maggioranze divise su tutto al proprio interno, e tenute insieme solo dalla sete di potere".