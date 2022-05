Berlusconi: "Forza Italia è la chiave di volta di un centrodestra di governo"

Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera a Il Corriere della Sera. "Voglio chiarire ancora una volta - aggiunge - che i miei collaboratori e i dirigenti di Forza Italia attuano soltanto le mie indicazioni e nei loro comportamenti ho ovviamente piena fiducia".

"Nella grande manifestazione di Napoli, solo pochi giorni fa, questa Forza Italia si è stretta ancora una volta non tanto intorno alla mia persona, ma intorno alla nostra linea chiara e responsabile. La linea di chi ha voluto per primo

il governo Draghi e lo sosterrà lealmente

, senza rinunciare ai nostri principi, fino alla scadenza naturale della legislatura", continua la lettera al Corriere.

"Naturalmente in un grande partito liberale

possono esistere divergenze di opinione

su singoli aspetti - aggiunge Silvio Berlusconi. - Questo è del tutto normale, anzi salutare. In passato è accaduto persino e fin troppe volte di sentir formulare l'accusa opposta, e altrettanto caricaturale: Forza Italia come partito-azienda o addirittura partito-caserma".

"Non è così, da noi, al contrario di quello che spesso viene raccontato,

si discute a lungo e poi si arriva a una sintesi

sono espressione e garante

, della quale io come fondatore e leader di Forza Italia, per volontà di decine di migliaia di aderenti e di milioni di elettori che nel corso dei decenni mi hanno rinnovato la loro fiducia - ha aggiunto. - Per questo, anche se è mortificante doverlo ripetere, voglio chiarire ancora una volta che i miei collaboratori e i dirigenti di Forza Italia attuano soltanto le mie indicazioni e nei loro comportamenti ho ovviamente piena fiducia".

Infine, riguardo alla

guerra in Ucraina

erve un nuovo assetto della sicurezza nei Paesi dell'Est

, Berlusconi ricorda e sottolinea le sue parole a Napoli. "L'Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi. Forza Italia è e rimarrà sempre dalla parte dell'Europa, dalla parte dell'Alleanza Atlantica, dalla parte dell'Occidente, dalla parte degli Stati Uniti. La crisi va risolta presto, s", conclude