Ucraina, Berlusconi: "Mai giustificato l'aggressione russa"

Silvio Berlusconi non ha mai giustificato l'aggressione russa all'Ucraina.

Lo ha spiegato lui stesso in un nota, specificando di aver sempre espresso "con chiarezza delusione per le scelte di Putin ". Il leader di Forza Italia ha detto che "serve una soluzione diplomatica che garantisca la libertà degli Stati" e ha inoltre ribadito che "non ci sono dubbi sulla fedeltà alla Nato e all'Alleanza atlantica".