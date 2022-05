Ucraina, Berlusconi: "Anche l'Italia in guerra perché manda armi"

"Non abbiamo leader nel mondo, non abbiamo leader in Europa.

Temo che questa guerra continuerà, siamo in guerra anche noi perché gli mandiamo le armi". Lo ha detto Silvio Berlusconi . "Adesso dopo le armi leggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti, lasciamo perdere, cosa significa tutto questo? Che avremmo dei forti ritorni dalle sanzioni sulla nostra economia e ci saranno danni ancora più gravi in Africa e allora è possibile che si formino delle ondate di profughi e questo è un pericolo derivante dalla guerra in ucraina . Bisogna pensare a qualcosa di eccezionale per far smettere a Putin la guerra", ha spiegato il leader di Forza Italia.