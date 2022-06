Berlusconi: "Il centrodestra sia unito, basta polemiche sulla leadership" | "Governo andrà avanti fino al termine della legislatura"

Lo ha detto il leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi , nel corso di una telefonata per festeggiare il neosindaco di Palermo, Roberto Lagalla. "Dove siamo riusciti a farlo, come a Palermo - ha quindi aggiunto - abbiamo dimostrato di rappresentare la maggioranza naturale degli italiani ".

"Dove ci siamo divisi, dove sono prevalsi, mai per nostra iniziativa, motivi di contrasto locali, abbiamo fatto un regalo insperato alla sinistra", ha quindi aggiunto Berlusconi che, proseguendo con l'analisi del voto, ha sottolineato che "il crollo dei Cinque stelle rende lontana la sinistra da qualsiasi ipotesi di vittoria elettorale nel Paese".

"Governo andrà avanti fino a fine legislatura" -

Passando poi a parlare della situazione politica a livello nazionale, il leader di Forza Italia ha ribadito il suo sostegno all'esecutivo. "Il governo Draghi, che noi rivendichiamo con orgoglio di avere voluto per primi, andrà avanti fino alla fine della legislatura, nei prossimi mesi tanto difficili per l'Italia e per il mondo intero", ha detto infatti Berlusconi.