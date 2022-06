Ue, Silvio Berlusconi: "Indispensabile l'unità politica e militare dell'Europa"

Lo ha detto Silvio Berlusconi, in un video postato su Facebook come contributo al congresso del partito popolare europeo in corso a Rotterdam. Secondo il leader di Forza Italia, la compattezza dell'Ue "serve per esercitare un ruolo nel mondo, ma anche per difendere il nostro stesso modo di essere".

Noi siamo legati da un debito inestinguibile di gratitudine e di lealtà agli Stati Uniti. Ma, al di là della crisi ucraina, sono sempre più evidenti i segni di un cambiamento delle priorità di Washington conseguente alle sfide della Cina nel Pacifico. Ecco dunque che la unità politica e militare dell'Europa

diventa indispensabile

una vera necessità

", prosegue Berlusconi.

"Unità che significa prima di tutto un'

autentica consapevolezza e condivisione dei valori

sui quali si fonda il nostro modello sociale e civile. Questi valori sono in pericolo e nessun Paese è in grado di tutelarli da solo. Questo è l'errore di prospettiva dei cosiddetti sovranisti".

"L'unico modo per esercitare un ruolo nel mondo ma anche per difendere il nostro stesso modo di essere è quello di avere un'unica politica estera e di coordinare e unire tutte le forze militari degli stati europei per diventare un protagonista militare di livello mondiale", ribadisce. "E naturalmente anche per quanto riguarda l'agricoltura, l'energia, il fisco l'immigrazione si possono creare delle politiche comuni che possono dare vita a vere e proprie unioni nei vari settori. Per arrivare a questi risultati è indispensabile passare, in seno al Consiglio Europeo,

dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata

, in alcune materie, a partire appunto dalla politica estera e della difesa", conclude Berlusconi.