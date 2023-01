Alfredo Cospito, Cdm: "Le violenze degli anarchici non intimidiscono il governo"

Fonti dell'esecutivo spiegano che il trasferimento dell'anarchico nel carcere di Opera si è reso necessario "per tutelare la sua salute". Mercoledì il Comitato Antiterrorismo prenderà le sue decisioni

Le azioni violente degli anarchici " non intimidiscono né condizionano il governo sulla modifica del regime di carcere duro ", fanno sapere fonti dell'esecutivo. Nel corso della riunione, in cui è stata tenuta un'informativa sulla vicenda, è stato spiegato che il trasferimento dell'anarchico nel carcere di Opera (Milano) si è reso necessario "per tutelare la sua salute" .

"Sul 41 bis per Cospito non si decide oggi, ma nelle sedi opportune. Resta ferma la linea del governo, che non si farà condizionare dagli eventi esterni di questi giorni", emerge ancora dal Cdm.

Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo Mercoledì 1° febbraio si terrà il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, nel corso del quale sarà affrontato il tema delle recenti violenze anarchiche legate alla vicenda Cospito. Non sarà tuttavia in quella sede che saranno prese le decisioni riguardo al 41 bis per il detenuto.

Cospito già visitato dal medico a Opera: "È tranquillo" Cospito è già stato visitato a Opera dal medico di guardia nel padiglione dove si trova il Servizio di assistenza integrata, ossia l'ex centro clinico. L'ex esponente del Fai sarebbe "tranquillo" in cella e le sue condizioni, nonostante abbia superato i cento giorni di sciopero della fame, al momento sarebbero ritenute compatibili con la sua situazione carceraria. Il suo trasferimento dall'istituto di massima sicurezza sardo a quello alle porte di Milano si è reso necessario per motivi medici. Motivi che potrebbero anche portare la sua difesa a presentare qualche istanza alla magistratura di sorveglianza del capoluogo lombardo.

Nei giorni scorsi, dopo gli appelli per il suo stato di salute lanciati dall'avvocato e dal medico del carcere di Sassari, alcuni anarchici hanno protestato a Roma (dove si sono verificati pesanti scontri con la polizia) e attaccato le sedi delle ambasciate italiane a Barcellona e Berlino.