Volontari durante l'emergenza coronavirus: da Santamaria alla Barale, ecco i vip dal cuore d'oro

All'inizio ci sono state le raccolte fondi, con i vip che facevano a gara di solidarietà per mettere insieme le offerte da devolvere agli ospedali travolti dall'emergenza. Con lo stabilizzarsi della situazione, alcuni di loro hanno deciso di scendere in campo per portare un po' di aiuto ai bisognosi. Raoul Bova e Rocio Munoz morale partecipano alla distribuzione dei pasti ai senzatetto organizzata dalla Croce Rossa, e come loro anche Paola Barale . Francesca Barra e Claudio Santamaria , invece, lavorano nelle cucine della Mensa Fratelli San Francesco.

Fedez e Ferragni aiutano Milano - Postano foto in sella alla bicicletta e mentre raccolgono frutta e verdura all'ortomercato di Milano. Dopo aver lanciato una raccolta fondi che ha totalizzato cifre record per contribuire ad affrontare l'emergenza coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez scendono in campo anche "fisicamente": "Stamattina abbiamo preso parte all’iniziativa “Milano aiuta” del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta’. All’ortomercato di Milano abbiamo raccolto casse di frutta e verdura insieme ai volontari, le abbiamo imbustate per ogni famiglia per poi ci recarci in uno dei tanti punti di raccolta della citta’ per poi distribuire la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete dare il vostro contributo donando generi alimentari potete mandare un’email a milanoaiuta@comune.milano.it", ha scritto il rapper sui social.

Barra e Santamaria alla mensa dei poveri - "Anche oggi siamo qui alla Mensa per senzatetto e famiglie in difficoltà Fratelli di San Francesco", scrive la Barra postando una foto in cui posa insieme a Santamaria, con cuffietta e mascherina d'ordinanza. Cucinano per i bisognosi e condividono tutto sui social, per ringraziare chi dona gratuitamente il cibo e per invitare i follower a fare le loro donazioni. Pieni di carica ed entusiasmo, Claudio e Francesca si danno da fare tra i fornelli: con gli altri volontari formano una squadra perfetta ed affiatata.

Paola Barale volontaria della Croce Rossa - La Barale, con una tourné teatrale in stand by, ha deciso di impiegare l'inaspettato tempo libero in una buona causa. E così, come ha rivelato in un'intervista a DiLei, è entrata a far parte del team della Croce Rossa Italiana che aiuta gli indigenti: "Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione oppure cercare di essere utile, così mi sono proposta come volontaria alla Croce Rossa. Ognuno di noi può fare qualcosa senza essere necessariamente dei supereroi e gli italiani hanno risposto con generosità. Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare la spesa per motivi economici" ha raccontato.

Bova e Rocio portano pasti ai senzatetto - "Eroi dal cuore immenso": così Bova ha definito i volontari della Croce Rossa. E di questo gruppo fanno parte anche lui e Rocio. Insieme consegnano i viveri ai senzatetto a Roma. Molto toccato dall'emergenza, Raoul ha confessato al settimanale Chi di voler raccontare in una serie tv l'opera di chi si impegna in prima linea nella beneficenza.

Cracco cucina gratis per gli operai - Anche Carlo Cracco ha voluto fare la sua parte durante l'emergenza. Cucinare è ciò che sa fare meglio, e così ha deciso di farlo gratuitamente per gli operai che hanno costruito l'ospedale in Fiera a Milano. Insieme alla sua brigata ha offerto pasti stellati a carpentieri e muratori, regalando loro un attimo di sollievo durante il duro e faticoso lavoro.

