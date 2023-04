Se i vip sono tipi da spiaggia, tutti in vacanza a Forte dei Marmi

Dalla De Lellis alla Gregoraci, passione al mare

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta hanno trascorso qualche giorno in Versilia con gli amici. Il sole e il mare hanno fatto da sfondo alle foto di coppia tra baci abbracciati e pranzi all’aperto in compagnia. Anche Elisabetta Gregoraci ha scelto Forte dei Marmi per trascorrere qualche ora di relax. Il settimanale “Chi” l’ha paparazzata a spasso con la sua dolce metà Giulio Fratini, ma nella stessa località c’erano anche il suo ex Flavio Briatore, 73 anni appena compiuti, con il figlio Nathan Falco.