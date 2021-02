Vip sulla neve, dalla De Lellis innamorata alla Yespica bomba sexy

Leggi Anche Taylor Mega provocante sugli sci in montagna, ma niente multa

Ben prima della riapertura degli impianti sciistici iitalani, Taylor Mega è "fuggita" in Svizzera per godersi una discesa in libertà. Elisabetta Gregoraci invece ha preferito aspettare, per poi assaporare serenamente qualche ora di svago a Cortina. Il Terminillo è stata la meta scelta da Elena Santarelli per un lunedì pomeriggio in famiglia, le vette nei pressi di Bormio quella della ciaspolata di Valentina e Francesca Ferragni con i fidanzati e alcuni amici.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno portato anche la loro piccola Nina Speranza a passeggiare immersi nel soffice candore. Per Fabio Troiano e Eleonora Pedron le cime imbiancate hanno fatto da sfondo ai loro scherzi d'amore. Anche Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati andare alle effusioni ad alta quota. Le più temerarie? Wanda Nara, Cristina De Pin e Aida Yespica, in costume sulla neve per gli scatti social...

