Taylor Mega provocante sugli sci in montagna, ma niente multa

Taylor Mega sugli sci mentre scende le piste innevate felice e sorridente in una splendida giornata di sole in montagna. Senza che i follower se la prendano, la influencer bionda non ha violato le normative anti-Covid che non hanno fatto riaprire gli impianti sui monti italiani. La sexy Taylor è a St-Moritz in Svizzera e si gode la neve insieme a un’amica. Il suo San Valentino trasgressivo è Oltralpe.

Dopo aver scatenato l’ira web per i suoi post in bikini da Dubai con gli haters che l’attaccavano per aver violato regole e norme (in realtà la Mega si trovava all’estero per fare shooting fotografici e si è sottoposta ai tamponi previsti per verificare il suo stato di salute), l’influencer si riveste e spiazza tutti dalle piste da sci.

Proprio la domenica prima di quella settimana che doveva sancire la riapertura degli impianti (poi nuovamente slittata), Taylor Mega stuzzica i fan con le sue scivolate sexy in cui le curve avvolte in una tuta conquistano le vette bianche. “Giornata di sci dopo 12 anni di fermo, freddooo” scrive la provetta sciatrice. E poi regala scorci di pelle nuda mentre pattina sul ghiaccio tra pancia scoperta e baci all’obiettivo…

