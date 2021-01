Nella sauna con Taylor Mega, guarda che spettacolo!

Una Barbie perfettamente tonica, modellata, sexy e… nella sauna. Taylor Mega prosegue il suo intenso programma di allenamento quotidiano per le follower regalando anche siparietti sotto la doccia o nella sauna. Con addosso un asciugamano per coprire il décolleté si immortala sui social per la gioia dei fan che aspettano di vedere ad ogni Storia se la salvietta nasconde o mostra scorci di pelle nuda.

Taylor ha inaugurato l’anno lanciando il suo programma sportivo per chi vuole acquisire o mantenere tonicità, salute e sex appeal. Tanto esercizio, cibo sano e anche qualche consiglio per una mente in piena forma. La Mega infatti tra un selfie in topless e un allenamento mezza nuda parla anche di consigli su come vincere gli attacchi di panico, come meditare e come risolvere le angosce quotidiane.

In tv è una prezzemolina, sa accendere le discussioni, infiammare il gossip e attira gli sguardi. Sui social incolla i fan con i suoi movimenti sinuosi e le sue pose ammalianti in un crescendo di erotismo e sensualità…

