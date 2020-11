Taylor Mega a luci rosse, guarda le provocazioni social

Sfacciata e spudorata com'è, per Taylor Mega ogni occasione è buona per sedurre via social. Nel camerino di "Live Non è la d'Urso" prima di entrare in studio, l'influencer inganna l'attesa postando storie social a luci rosse. Sfoggia la sua mise super sexy e regala ai follower scorci bollenti sul décolleté e sulla biancheria intima. Senza reggiseno e con slip di pizzo nero è più intrigante che mai.

Per l'ospitata in tv, Taylor ha scelto un miniabito nero ultra corto e dalla scollatura profondissima. La vista sul décolleté è mozzafiato, soprattutto quando una posa un po' azzardata lascia vedere il capezzolo. Mossa studiata o incidente sexy? Quello che è certo è che la Mega non si fa problemi a mostrare qualche centimetro in più di pelle nuda, per la gioia dei follower che impazziscono ad ogni sua foto.

Lo show prosegue davanti allo specchio, con Taylor che accavalla le gambe imitando Sharon Stone in "Basic Instinct". L'effetto è altrettanto bollente, con la biancheria di pizzo nero che fa capolino dalla gonna sollevata. L'influencer osa ancora di più quando toglie il vestito e resta in topless. Copre il seno con il braccio e abbassa i leggins per mostrare il tanga e gli addominali scolpiti, in un crescendo di seduzione che fa sognare i fan.

