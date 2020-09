Taylor Mega in bicicletta a Milano è uno schianto

Pedala veloce Taylor Mega. Negli scatti social l’influencer è in sella a una bici in un parco milanese e il suo outfit è da capogiro, una vera distrazione per chi è alla guida e si ritrova una ciclista così sexy. E’ un periodo d’oro per la bionda friulana che ha appena pubblicato un libro in cui racconta il suo passato prima di approdare nel mondo dello showbiz. E sui social, mescola selfie da infarto a scatti intriganti.