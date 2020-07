Tra Taylor Mega e Tony Effe baci da Spiderman e sesso sfrenato

Lei fa una dedica a lui, senza mezzi termini a metà tra passione e sesso scatenato. Taylor Mega posta lo scatto di un bacio con Tony Effe in versione Spiderman a testa in giù sulle labbra della modella. Accendono il fuoco della passione e trasportano i follower in un siparietto ad alto tasso erotico. Non sono nuovi a storie maledette e romanticismo affondato.

Lei bellissima e sexy dà il buongiorno ai fan in topless davanti allo specchio, poi si infila il top, ma ugualmente si intravede quasi tutto e i capezzoli sono ben in evidenza per la gioia dei follower che la inondano di like. “Baciami come mi ami, sco…. come se mi odi…” scrive la Mega scatenando le polemiche social per il linguaggio. Ma per lo più sorvolano sulla didascalia e apprezzano l’immagine.



Del resto, i post di Taylor, che si è fatta conoscere quando partecipò ai reality, Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, sono tutti piccanti. Lei posa mostrando le sue curve e avvisa chi la guarda che spesso le immagini sono proibite a chi è debole di cuore…



