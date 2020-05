Taylor Mega bollente sul balcone con Tony Effe 

Tra Taylor Mega e Tony Effe l'amore va a gonfie vele, almeno a giudicare dalle effusioni bollenti che si scambiano sul balcone della suite dell'hotel di Roma in cui alloggiano. Dopo un tormentato periodo di separazione, la coppia si è ritrovata e la passione brucia più che mai. E mentre si gode la vista mozzafiato sul Colosseo insieme al suo amore, l'influencer in perizoma regala un panorama imperdibile sul suo lato B, subito immortalato dai fotografi del settimanale Chi.

Tra Taylor e il frontman della Dark Polo Gang c'era stata una rottura circa un anno fa: lui aveva iniziato una storia con la modella Vittoria Ceretti, lei aveva dato il via a una chiacchieratissima relazione con Giorgia Caldarulo. A inizio anno, però, il ritorno di fiamma. A gennaio sono volati insieme alle Maldive per godersi la passione appena rinata.

Il coronavirus li ha costretti in casa, ma loro hanno saputo cogliere l'occasione per stare più vicini e ricostruire la loro storia. Su Tik Tok non sono mancati video provocanti e siparietti di coppia. Durante una diretta social con Sonia Bruganelli, la Mega aveva confidato che la relazione con Tony Effe stesse procedendo per il meglio. Appena allentato il lockdown sono partiti alla volta della Capitale per tenere fede agli impegni di lavoro. Ma tra un appuntamento e l'altro hanno saputo approfittare del tempo libero per godersi un po' di intimità...

