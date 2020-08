Taylor Mega ancheggia in perizoma e accende le fantasie dei follower

Taylor Mega che sale le scale in bikini è una visione. Perizoma rosso e reggiseno in tinta, ancheggia sinuosa sfoggiando un fondoschiena da 10 e lode. Gioca con i capelli e si muove con grazia e malizia, lasciando esplodere il suo sex appeal uno scalino dopo l'altro. Poi si gira e lancia sguardi di fuoco ai follower, accendendo le loro fantasie.

Taylor Mega in perizoma accende le fantasie dei follower Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Tra Taylor Mega e Tony Effe baci da Spiderman e sesso sfrenato

Da vera maestra di provocazione, Taylor non lascia nulla al caso. Incanta con la schiena rivolta all'obiettivo, il lato B perfetto sempre in primo piano che ondeggia seducente. Anche la colonna sonora del siparietto non è lasciata al caso. La canzone "Fantasias" di Rauw Alejandro e Farruko parla di una bella ragazza e di programmi piccanti, tra balli sfrenati e momenti di passione. I fan colgono l'allusione, e gli apprezzamenti si sprecano, da quelli più discreti ai più hot.

LEGGI ANCHE >Taylor sul lago di Como, che Mega underboob!

Anche nelle storie di Instagram, la Mega non rinuncia a regalare momenti bollenti ai follower. Li coinvolge nella sua "prova costume" riprendendosi in slip e felpa, poi si filma distesa sul letto con addosso solo il perizoma. Non mancano le rivelazione piccanti e in un momento di domande e risposte con i fan rivela di non essere stata mai più di tre giorni senza fare sesso.

Potrebbe interessarti anche: