Taylor sul lago di Como, che Mega underboob!

Taylor Mega posa in bikini rosso e mostra un undeboob da togliere il fiato. Un weekend sul lago di Como per lei e Tony Effe che regalano immagini hot da Villa D’este. Il pranzo con vista Lario è da dieci e lode e il rapper da quasi 2 milioni di follower in una storia dice: “Comunque ragazzi i veri ricchi… il vero lifestyle è mangiare e andare con la barca dopo mangiato…”. Lui si mostra padrone dello specchio d’acqua difronte a Como, lei incanta tutti con un bikini che lascia scoperto una parte di seno.

Il due pezzi della Mega è color rosso fuoco: lo slip succinto e il top che copre un braccio ma lascia nuda una porzione di seno. “Underboob” cinguetta lei facendo impazzire i follower che ricambiano con una pioggia di like. Poi dopo la gita in barca, Tony Effe, frontman della Dark Polo Gang, crolla disteso sul letto. Taylor in una storia lo riprende mentre si riposa tra le lenzuola con la schiena nuda. La influencer sexy e seducente con una camicia in pizzo che lascia intravedere il décolleté sorride e scrive riferendosi al compagno: “Quando pranzi come se fosse Natale e hai bisogno del pisolino”.

Leggi anche>Taylor Mega bollente sul balcone con Tony Effe

