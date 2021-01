Scatti super sexy accompagnano l'inizio anno delle vip. Dai paradisi tropicali o dai centri benessere, sono tante quelle che inaugurano il 2021 con scatti in bikini e curve pericolose in bella mostra. A Dubai Elisabetta Gregoraci e Taylor Mega sfoggiano corpi da urlo, Thais Wiggers risponde dal Brasile con scatti mozzafiato.

Dalla Mega alla Gregoraci, il 2021 delle vip inizia... in bikini Instagram 1 di 40 Taylor Mega Instagram 2 di 40 Instagram 3 di 40 Instagram 4 di 40 Instagram 5 di 40 Instagram 6 di 40 Instagram 7 di 40 Instagram 8 di 40 Instagram 9 di 40 Instagram 10 di 40 Instagram 11 di 40 Alessandra Ambrosio Instagram 12 di 40 Instagram 13 di 40 Instagram 14 di 40 Cecilia Rodriguez Instagram 15 di 40 Jennifer Lopez Instagram 16 di 40 Instagram 17 di 40 Instagram 18 di 40 Tina Kunakey Instagram 19 di 40 Instagram 20 di 40 Instagram 21 di 40 Instagram 22 di 40 Instagram 23 di 40 Bruna Marquezine Instagram 24 di 40 Instagram 25 di 40 Instagram 26 di 40 Instagram 27 di 40 Elena Morali Instagram 28 di 40 Chiara Nasti Instagram 29 di 40 Thais Wiggers Instagram 30 di 40 Instagram 31 di 40 Instagram 32 di 40 Elsiabetta Gregoraci Instagram 33 di 40 Instagram 34 di 40 Instagram 35 di 40 Instagram 36 di 40 Instagram 37 di 40 Instagram 38 di 40 Instagram 39 di 40 Instagram 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel nuovo anno la voglia di sedurre delle vip è rimasta la stessa. La Mega non rinuncia ai suoi scatti provocanti con il lato B pazzesco in evidenza, enfatizzato da perizomi mozzafiato. E' andata a Dubai per qualche giorno al caldo, meta preferita anche da Chiara Nasti: anche lei infiammato i social con foto in due pezzi, puntando sul décolleté esplosivo per lasciare i fan senza fiato.

Dal Brasile Alessandra Ambrosio manda cartoline sexy e lascia a bocca aperta i follower con il fisico scolpito in evidenza, tra balli scatenati e tuffi da brivido. Georgina Rodriguez in costume ha regalato una panoramica imperdibile sul suo lato B. Anche Cecilia Rodriguez stupisce dalla spa in Trentino, con un costume dai tagli strategici che stuzzica e intriga. E questo è solo l'inizio di un anno che si preannuncia bollente...

