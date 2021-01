Georgina Rodriguez mostra il fondoschiena, Ronaldo esulta

Dopo aver accompagnato il compagno Cristiano Ronaldo alla cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards, Georgina Rodriguez ha approfittato del mare per concedersi un bagno di sole in costume. Lo scatto che la riprende di spalle lascia senza fiato i follower: la modella, compagna del calciatore, mostra un lato B da urlo. Poi posta l’esultanza del giocatore in campo per i suoi primi gol...

Ronaldo ad ogni occasione regala cuori, dediche e messaggi alla sua dolce metà. E così mentre lui festeggia il traguardo dei 250 milioni di follower, lei pubblica uno scatto del viaggio a Dubai in cui compare più bella che mai in costume da bagno. Il suo fondoschiena conquista i like degli ammiratori, ma lei si fa bella solo per Cristiano e posta la dedica in campo del calciatore (al figlio Cristiano Junior) dopo i primi due gol del 2021.

“Viandante non esiste il sentiero, ma solamente scie nel mare…” scrive Georgina a corredo della sexy immagine citando la poesia dello spagnolo Antonio Machado. Sempre dagli Emirati Arabi ha pubblicato una foto mentre mangia sushi in un lussuoso locale. Qualche follower ha criticato tanta ostentazione, ma lei se ne infischia e continua a lasciare scie di sex appeal…

