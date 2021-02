Elena Santarelli sulla neve al Terminillo “spacca”  

Dopo la bufera di polemiche per le gite in montagna tra sabato e domenica quando in tanti si sono ritrovati sulle piste innevate, Elena Santarelli posta i suoi scatti dal Terminillo, a pochi chilometri dalla Capitale. E scrive: “Lunedì pochissime persone... mi dicono nel weekend caos e file”. Intanto, posa sulla neve mentre fa una spaccata perfetta dedicata all’amica Alessia Marcuzzi, che replica divertita: “Allora me lo fai apposta ragazzaccia”.

La Santarelli pubblica le foto tra la neve mentre fa acrobazie e simula improbabili pose, decisamente poco montanare. Poi traina il bob con la figlia e sorride all’obiettivo tra i raggi del sole che la illumina e la neve che riflette i suoi sorrisi. “Dal mare ai monti è un attimo” è l’attacco della didascalia della Santarelli che nel post precedente aveva mostrato una bella domenica sulla spiaggia a Puntarossa.

E poco prima aveva pubblicato una bella foto di coppia, insieme a Bernardo Corradi scrivendo: “Il sole dentro e fuori”. A Roma si respira aria di primavera ed Elena ne approfitta per stare all’aperto con la sua famiglia tra gite in bicicletta, pranzi sul terrazzo e ginnastica sul balcone: “Cerchiamo di prendere un po’ di luce, di trovarla in ogni piccola cosa, ho sempre cercato di farlo e continuo a farlo. Solo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito anche per gli altri”.

