Una montagna per due, Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi insieme sulle Dolomiti

Dopo il mare, la montagna. Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi hanno dismesso (almeno per ora) i bikini sexy e hanno indossato gli scarponi da trekking. Con le rispettive famiglie si godono una full immersion nella natura sulle Dolomiti, tra scarpinate in salita, giochi e momenti di relax.

"A me piace tanto la vita di montagna durante l’estate, c’è chi la odia e devo ammettere che fino a 5 anni fa non piaceva neanche a me, salvo scoprire con immenso piacere che corpo e mente stanno proprio bene qui", scrive la Santarelli postando una foto in cui si gode il panorama "comodamente" seduta sui massi. La Marcuzzi condivide foto della figlia Mia che cammina con il cane Brownie, e posta foto di fiori dedicandoli a Nadia Toffa in occasione del primo anniversario della sua scomparsa.

Alessia e Elena posano insieme abbracciate mentre guardano il panorama incantevole. Anche le loro figlie Mia e Greta vanno d'amore e d'accordo mentre giocano con gli animali. Non mancano i mariti nel quadretto montanaro: Paolo Calabresi Marconi e Bernardo Corradi si impegnano a fondo nella partita di footwolley per soli uomini.

