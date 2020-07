Elena Santarelli, che accampamento per il compleanno del figlio Giacomo

Per gli 11 anni di suo figlio Giacomo , Elena Santarelli ha organizzato una giornata davvero indimenticabile. Prima una partita di calcio con tanti amichetti. Poi un movie party sotto le stelle comodamente distesi su un materassino sull'erba davanti a un maxi schermo. E per finire un bell'accampamento, con tante tende in stile tepee in cui passare la notte. E poi palloncini colorati, gadget e dolci. E al posto della torta, una montagna di bomboloni alla crema con sopra le candeline.

La paura per la malattia del piccolo è finalmente stata archiviata e ora Elena e Bernardo Corradi pensano solo a festeggiare il loro primogenito. Gli hanno dedicato una giornata strepitosa, da trascorrere insieme a tanti piccoli invitati e alla sorella Greta. Sul campo di calcio il festeggiato si è scatenato tra corse e tiri in porta con gli amici, ognuno con la sua casacca personalizzata. Seconda tappa della mega festa, il cinema all'aperto allestito nel giardino di casa, ma in ambientazione western. Tutti i dettagli ricordavano i film di cowboy, dalle lampade a forma di cactus alle cassette di legno e i marshmallow. Per la notte si passa dalla parte dei pellerossa: tutti a dormire nelle tende disposte a cerchio.

Per Giacomo la festa prosegue anche sui social, dove ha ricevuto l'affetto degli amici di mamma Elena. "Tanti auguri amore bellissimo" ha scritto Laura Chiatti. "Tanti auguri al mitico Giacomo e complimenti a mamma e papà per questa idea meravigliosa!" è il messaggio di Samantha De Grenet. Ed Elena Barolo: "Auguri piccolo grande Jack!". Ma non solo i vip: anche tanti comuni follower hanno dedicato un pensiero al bambino, felici di vederlo finalmente sereno e pieno di vita.

