Elena Santarelli e il seno rifatto: “Prima o poi scendono anche queste”

Elena Santarelli posa meravigliosa in costume e i follower indiscreti le chiedono del suo décolleté. Lei replica senza tanti giri di parole: “Il seno naturale o no è comunque mio, perché le protesi sono di mia proprietà. L’ultimo intervento lo ha realizzato Nicola Fierro. Diffidate di chi vi promette che durerà per sempre, prima o poi scendono anche queste e le gomme vanno cambiate come le gomme dell’auto”. Più chiaro di così…

Ha un fisico perfetto, ma come farà a mantenersi sempre così in forma? “Un impegno costante, da anni. Nel weekend ci si lascia andare alle golosità e ai piaceri del palato, ma durante la settimana mangio regolare, faccio attività fisica, bevo e mi idrato… sicuramente anche i trattamenti estetici aiutano”.

E’ schietta e sincera Elena Santarelli che non si tira indietro nemmeno davanti alle domande personali e a quelle sulle paure da mamma dopo l’esperienza di malattia avuta con il primogenito Giacomo. Eppure, è sempre positiva e solare: “Ho scelto di vivere giorno per giorno e di essere grata giorno per giorno, non esiste solo quella paura per una mamma… allora meglio respirare e godersi le ore, i minuti e le giornate”.

Intanto si gode le vacanze e spera che anche la pandemia sia presto un brutto ricordo. E per il suo ritorno alla normalità, vorrebbe visitare la Puglia e la Sicilia per bene… “Poi più in là Giappone e California”.



