A casa in bikini: guarda che esplosione di curve

Guendalina Tavassi in bikini bombastico stende i panni sul balcone provocando le gelosie del marito Umberto Daponte. Sabrina Salerno fa la prova costume sul divano. Tania Cagnotto in due pezzi si fa tagliare i capelli dal marito. Wanda Nara si rilassa sul lettino mostrando il fondoschiena. Elena Santarelli prova il costume intero sul terrazzo. Diletta Leotta si scatta un selfie in bikini e Roberta Giarrusso si accontenta di qualche raggio di sole. In primavera le vip girano in costume da bagno… a casa.

“Seconda prova costume... – scrive nella didascalia Sabrina Salerno mentre mostra le sue forme da capogiro - nella speranza di non poterlo utilizzare solo in giardino!!! Volevo ringraziare la mia amica Raffaella, per avermi spedito questo splendido costume. Io la prova l’ho fatta ma il dilemma è: lo userò mai questa estate?! Male che vada ne indosserò uno diverso per ogni stanza di casa mia!”.

“Ci accontentiamo” scrive Roberta Giarrusso mostrando le sue curve esplosive strette in un microbikini colorato sul balcone di casa”. “I vicini sicuramente” le fa da eco un follower. Francesca Sofia Novello in quarantena a Tavullia con Valentino Rossi è fantastica; Diletta Leotta a Milano sul terrazzo in bikini con Daniele Scardina surriscalda i follower.

“Risplendere sempre, risplendere ovunque, grazie alla luce del sole” è il motto di una bellissima Elena Santarelli in costume intero sul suo terrazzo romano. Anna Tatangelo in shorts in denim e top scollatissimo con scorci di seno a vista, lascia asciugare i capelli al sole. Belen a Milano si stende sul divanetto del balcone per dedicarsi alla tintarella.

Filippa Lagerback in attesa di nuotare tra le onde si mette sotto una palma… del giardino a Varese. Fiammetta Cicogna posa in topless, Clizia Incorvaia mostra i costumi attraversando un giardino segreto e Roberta Sinopoli si lascia scattare le foto a bordo piscina dal marito Claudio Marchisio. Ma non solo: sfoglia la gallery e scopri Rossella Fiamingo, Maddalena Corvaglia, Eleonora Pedron e tante altre vip.

