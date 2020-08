Alessia Marcuzzi “cozza” col marito al mare

Le voci di crisi li hanno assediati a partire dall'inizio del lockdown, ma Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno saputo resistere in silenzio e rispondere alle parole con i fatti. Il settimanale "Chi" li ha pizzicati insieme in vacanza a Formentera, con la showgirl avvinghiata al marito e decisa a non lasciarlo scappare.

Che Alessia e Paolo non amassero i clamori del gossip lo avevano dimostrato sposandosi in gran segreto a Londra. E infatti è raro, anzi rarissimo, vederli insieme suoi social o sulle riviste, e lo è ancora di più che si lascino andare a effusioni bollenti in pubblico. Ma sotto il sole delle Baleari tutto è possibile, e così i due si tuffano l'una nelle braccia dell'altro, facendosi trasportare dalla passione tra coccole bollenti e giochi di coppia tra le onde.

Alessia mette in mostra il suo corpo con bikini succinti che svelano ogni forma. "Non ho un fisico perfetto, ma ho imparato a piacermi" aveva rivelato qualche tempo fa. E infatti non esita a sfoggiare gambe e lato B. Calabresi Marconi, che in costume ha un fisico niente male, la guarda innamorato e felice di averla accanto. Hanno superato una dura prova contro pettegolezzi e voci di tradimenti che avrebbero potuto scalfire anche l'amore più forte, ma loro sono passati attraverso la tempesta più uniti che mai e ora possono godersi un'estate all'insegna dell'amore.

