Alessia Marcuzzi, altro che De Martino! A Positano è felice con Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi si lascia il gossip alle spalle e si concede una vacanza in famiglia a Positano. Prima si diceva che fosse in crisi con il marito, poi innamorata di Stefano De Martino . Lei risponde con i fatti: bella e sorridente più che mai prende il largo in barca con Paolo Calabresi Marconi, tra sorrisi e sguardi complici.

Al mare in Costiera Amalfitana con i figli Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi, alcune amiche e il marito, Alessia Marcuzzi è felice come non mai. In formissima come sempre, mette in mostra un fisico perfetto in bikini. Con Paolo le cose vanno a gonfie vele, in barca siedono vicini e sorridono felici guardandosi negli occhi. Lei indossa un costume super sexy xon slip leopardato, lui non rinuncia alla camicia.

Nelle ultime settimane la Marcuzzi è stata al centro del gossip per un presunto flirt con De Martino. Prima ha smentito lui, poi è intervenuta anche la ex di lui, Belen Rodriguez, per mettere tutto a tacere. Alessia è rimasta in disparte, lasciando che a parlare fossero le immagini di una coppia serena e affiatata, pronta per una bellissima estate d'amore.

