Lei bacia un altro, ma le tocca intervenire nel gossip per smentire il flirt del suo ex. Belen Rodriguez è al centro delle cronache rosa: innanzitutto perché è stata pizzicata con una nuova fiamma tra baci appassionati in piscina e feste nella movida di Capri, ma poi per il suo ex Stefano De Martino. Una liaison tra l’ex ballerino e Alessia Marcuzzi? “Non è mai successo niente del genere” scrive categorica la Rodriguez nelle sue storie.

Belen smentisce: nessun flirt tra la Marcuzzi e De Martino Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Tgcom24 12 di 26 BELEN RODRIGUEZ IPA 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Chi 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è bastata la smentita di De Martino che è dovuto intervenire sui social per chiarire la sua posizione. "Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Ho appena sentito lei e il marito Paolo, ci siamo fatti una grossa risata", aveva detto nelle sue storie nel weekend. Ma le indiscrezioni sono proseguite e si è parlato di un presunto scambio di messaggi su un iPad finito poi nelle mani di Belen.

Leggi anche>Belen dimentica De Martino, in piscina bacia un altro: ecco chi è

Ecco allora che anche la showgirl si sente in dovere di spiegare e lo fa senza mezzi termini: “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

Leggi anche>Stefano De Martino in barca con un’altra Rodriguez

Belen dimentica De Martino: in piscina bacia un altro Chi 1 di 12 Chi 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare:

Per ora l’unica a restare in silenzio è la Marcuzzi che però dal mare con le amiche pubblica scatti del libro che sta leggendo “A proposito di niente”, che forse non ha scelto a caso…