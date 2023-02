Vip nel mirino dei paparazzi, da Matilde Brandi a Carlo Conti

I calciatori

Cosa fanno i calciatori quando non sono in campo? Alcuni di loro non rinunciano allo shopping, possibilmente in dolce compagnia, come fa Ciro Immobile che passeggia tra le vetrine di Milano con la moglie Jessica Melena. Mentre lui spinge la carrozzina del loro piccolo Andrea, nato da pochi mesi, lei si perde in mille chiacchiere con l'amica Chiara Nasti. Anche Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato paparazzato in via Montenapoleone con la compagna mentre entra in gioielleria per comprare un orologio prezioso. Invece Sergej Milinković-Savić, calciatore della Lazio, ha scelto Roma per fare un giro tra le vetrine insieme alla moglie Natalija Ilic e alla piccola Irina, nata il 22 novembre.