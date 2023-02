Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri

Il cantante dei Maneskin e la sua compagna sono stati sorpresi mano nella mano mentre escono dalla boutique di un noto brand di gioielleria dove hanno fatto shopping. Semplice voglia di togliersi uno sfizio costoso o qualcosa bolle in pentola per la coppia?

Damiano David indossa un trench grigio e cappellino da baseball in testa, mentre Giorgia Soleri è elegante in total black, con i capelli raccolti e il rossetto rosso. Camminano per le vie del centro di Roma mano nella mano, mentre i flash dei paparazzi si scatenano e i fan li fermano per un selfie. Solo qualche anno fa proprio a pochi passi da lì il cantante si esibiva in strada con i Maneskin, prima che scoppiasse il loro successo planetario.



FESTA PER DUE Il 3 gennaio Giorgia Soleri ha compiuto 27 anni e Damiano David l'ha festeggiata con un divertente post social: "Non mi sono mai sentito così bene a essere un toy boy", ha scritto postando una foto con la sua compagna e scherzando sul fatto che lui ha 3 anni meno. L'8 gennaio è stata la volta del front man dei Maneskin di spegnere le candeline e ha festeggiato con un party a tema anni 90.