Shopping e passeggiate, ecco cosa fanno i vip nel tempo libero

Una bella sessione di shopping su e giù per le vie della moda, una rilassante passeggiata in famiglia tra chiacchiere e risate, un pranzo al ristorante con il proprio compagno... ecco cosa fanno.

Chi si dedica allo shopping - A Roma Matteo Salvini ha approfittato di una pausa dai suoi impegni per concedersi un po' di shopping. I paparazzi l'hanno pizzicato soddisfatto dei suoi acquisti, con un grande sacchetto di una boutique di lusso. Si sarà tolto uno sfizio o avrà pensato a un regalo per la sua compagna Francesca Verdini? Manila Nazzaro invece si rilassa in compagnia del suo hair stylist tra chiacchiere e risate: anche lei non ha reisitito ai saldi e in un negozio low cost ha fatto incetta di novità. Lele Mora invece ha fatto compere in una pasticceria di Milano e i fotografi l'hanno sorpreso in via Montenapoleone mentre cammina con il pacchetto e spingendo un trolley.

Passeggiate in compagnia - Rita Rusic nella Capitale porta a spasso il suo cane: elegantissima con trench nero di pelle stivali dal tacco alto si lascia baciare dal sole e dai flash. Sceglie la famiglia per un pomeriggio allegro e spensierato Giorgia Venturini: i fotografi l'hanno sorpresa a passeggio con la mamma, il marito Marco De Santis (che ha sposato in estate) e la loro piccola Sole Tea, nata ad agosto, beata nella carrozzina.



Coppie affiatate- Il fashion designer Alessandro Michele si tiene alla larga dalla fashion week milanese e preferisce l'aria tiepida di Roma. Con il compagno Giovanni Attili si concede una mattinata di relax e una bella colazione seduti al tavolino di un bar. Nella notte milanese invece vengono sorpresi il motociclista Pecco Bagnaia e la sua compagna Domizia Castagnini, innamorati e felici mentre passeggiano mano nella mano. Anche Nina Zilli e Danti si amano e non lo nascondono: passeggiano mano nella mano con la cantante che nasconde il pancione sotto al piumino. E' incinta del loro primo bimbo e la sua gravidanza è stata spoilerata da Fiorello e Biggio nel loro programma.