Vacanze sulla neve, da Benedetta Parodi a Michelle Hunziker ecco chi ha scelto la montagna

Leggi Anche Valentino Rossi torna in pista, sulla neve con Francesca Sofia Novello

Benedetta Parodi ha scelto la Val di Susa per qualche giorno di sci. Sulla neve con lei c'è anche Fabio Caressa, con cui è sposata da 23 anni e felice come non mai. A Courmayeur c'è Alba Parietti, sempre più affiatata con Fabio Adami. Insieme al suo compagno posta foto dalla seggiovia o durante le passeggiate in città sfoggiando sorrisi radiosi. Melissa Satta è a St. Moritz con il figlio Maddox e un gruppo di amici: neanche sulle piste la showgirl rinuncia allo stile.



Matteo Salvini torna sugli sci dopo più di 5 anni insieme a Francesca Verdini. Insieme alla coppia a Cortina c'è anche Mirta, la figlia del ministro delle Infrastrutture che a 10 anni è già una sciatrice provetta. In vacanza con le figlie anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Plan de Corones: "Uno dei nostri luoghi del cuore", scrive la showgirl. Sono in un posto speciale anche Paola Turani, Riccardo Serpella e il loro piccolo Enea. A Ponte di Legno la loro casa è immersa nella neve e loro postano foto mozzafiato.

Leggi Anche Alessandra Mastronardi, weekend sulla neve con il nuovo amore



Vacanza in montagna anche per Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche più affiatate che mai. La showgirl svizzera ha postato scatti mozzafiato in bikini, poi con l'amica si è gustata aperitivi a tutto divertimento da condividere sui social. Sulle Dolomiti con loro c'è anche Tomaso Trussardi e i fan non aspettano altro che l'annuncio ufficiale del ritorno di fiamma con Michelle.