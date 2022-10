Vip nel mirino dei paparazzi: da Zlatan Ibrahimovic a Fabio Fazio

Amanti della moto

Tra i vip paparazzati c'è

Alessandro Borghese

Herbert Ballerina

, in giro in solitaria a Milano a bordo del suo scooter. Nonostante il casco gli copra il volto, mentre sfreccia nel traffico il suo iconico pizzetto non passa inosservato e i flash scattano all'impazzata. Anche il comicoè in giro in moto (ma lui con una ragazza) e i paparazzi sono pronti a immortalarli dopo lo shopping.

Leggi Anche Vacanze finite, i vip tornano in città

Presi da impegni di lavoro

A Roma ci sono

Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini

Gabriel Garko

e il fidanzato, sorpresi dai fotografi presi in chiacchiere e risate all'uscita dagli studi del "Maurizio Costanzo Show". Paparazzato durante impegni di lavoro anche neo cinquantenne più affascinante che mai con giubbotto di pelle e occhiali scuri.

Leggi Anche Lo shopping sexy di Adriana Volpe a Roma

I vip più modaioli

Tra i vip più modaioli ci sono sicuramente i calciatori. Non è un caso se tra le vetrine del centro di Milano si aggira lo juventino Dusan Vlahovic , stilosissimo in total black e sneakers bianche. La stessa scelta di stile adottata da

Stefano Sensi

, con la moglie e il figlio a spasso tra i negozi del quadrilatero della moda. Zlatan Ibrahimovic batte le stesse strade: sorride ai flash e saluta i fan sfoggiando un cappellino personalizzato. In giro tra le boutique c'è anche un insospettabile Fabio Fazio: anche lui a caccia di acquisti glamour nella capitale della moda?