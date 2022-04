Giulia Amodio ha partorito, Stefano Sensi è diventato papà

Giulia ha condiviso con i follower tutti i momenti della gravidanza, il pancione in lievitazione e le tenerezze di Stefano. Presentare ai follower la sua Lodovica è una gioia immensa. Nel primo scatto social si mostra durante l'allattamento abbracciata al marito e alla figlia, poi nelle Stories è tutta bacetti e carezze per la sua cucciola appena nata.

Sensi e la Amodio si sono sposati a luglio a Ostuni, in Puglia, con una cerimonia da favola nella cattedrale e poi un ricevimento sfrenato in masseria. L'annuncio della gravidanza è arrivato dopo pochi mesi e il racconto della dolce attesa è diventato un appuntamento fisso con i follower. Da poco hanno festeggiato 6 anni come coppia. "Sei tutta la mia vita", ha scritto lei per celebrare il giorno. E lui: "Abbiamo costruito quell'amore che ci permetterà di trasformare tutto in famiglia". Con l'arrivo di Ludovica il sogno è diventato realtà.

